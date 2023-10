Bientôt une résidence pour jeunes actifs à Mayotte !

« Il est inacceptable que les jeunes des autres villages mettent jusqu’à 4h pour venir travailler à Mamoudzou à cause des embouteillages. Cela pénalise énormément leurs premiers pas dans la vie professionnelle », déclare Magoma Hamidani, le 2ème adjoint au maire de Mamoudzou. Ce dernier était venu poser la première pierre d’AL’MA Kaweni, la première résidence de Mayotte destinée aux jeunes actifs. 33 logements de taille T1, T2 ou T3 (les institutions savent bien que la plupart des jeunes mahorais ont rapidement un ou deux enfants) seront donc construits dès l’année prochaine sur un terrain proche du collège K1 et appartenant au conseil départemental.

Salim M’déré, élu chargé de l’aménagement et du foncier au conseil départemental était d’ailleurs lui aussi présent pour la pose de cette première pierre ainsi que Carla Baltus, présidente d’AL’MA (abréviation d’Action Logement Mayotte) et Delphine Sangodeyi, sa directrice générale. AL’MA est une entreprise sociale d’habitats en charge de la réalisation de logements à prix abordables sur le territoire (SAHLM). Afin de réduire les coûts des loyers, l’objectif de cette résidence réside dans la mutualisation des cuisines et des laveries. « Le principe est de pouvoir loger un maximum de jeunes actifs, la mutualisation devient donc indispensable au vu de la démographie de Mayotte », précise Magoma Hamidani qui a signé cette convention de partenariat avec AL’MA dans l’objectif d’accompagner au mieux la jeunesse mahoraise dans sa vie active.

Un projet qui s’élève à 7 millions d’euros

Evidemment, un projet de cette ampleur a un coût : 7 millions d’euros pour être précis. Une partie est financée par AL’MA et l’autre par la banque des territoires. Cette première résidence est construite à Kaweni, cœur de la vie active mahoraise, mais le 2ème adjoint au maire nous révèle que d’autres résidences du même type, qui seront construites en périphérie de la capitale, sont d’ores et déjà « dans les tuyaux ».

La pose de cette première pierre s’est poursuivie par la tenue de la convention territoriale annuelle du comité territorial d’Action Logement Mayotte au lycée des lumières, représenté par son président Nizar Assani Hannafi et son vice-président Mohamed Soihili Ahmed Fadul. Les thématiques abordées lors de cette réunion d’une durée de 2h30 ont porté sur l’engagement pour le développement du territoire, la jeunesse et l’accès à l’emploi. La décarbonation du logement à Mayotte ainsi que l’amélioration des conditions de vie étaient également à l’ordre du jour. Enfin, une convention a été signée entre AL’MA et l’EPFAM (Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte) pour la vente préférentielle de terrains aménagés pour la construction de logements. A travers la signature de cet accord, AL’MA et l’EPFAM entendent renforcer leur collaboration en faveur de la production d’habitats durables et abordables à Mayotte.

Nora Godeau