Déchetterie mobile du Grand Nord ce samedi à Mtsamboro

La Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte informe que la déchetterie mobile du Grand Nord sera déployée le samedi 21 octobre 2023 de 7h30 à 11h30 dans la commune de Mtsamboro sur la Place de la Mairie.

4 bennes seront positionnées afin de récupérer les déchets suivants : déchets verts, encombrants, ferraille et les déchets électroménagers et ampoules. L’apport des déchets est gratuit. Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook « Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte ».