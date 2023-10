Décès de Mohamed Bacar, président des LR de Mayotte [Actualisé]

C’est une figure politique de Mayotte qui s’en est allée ce week-end. Cet ancien professeur des écoles avait été président des jeunes UMP, avant de prendre la présidence de sa mue, les LR.

Élu en 2014 maire de Tsingoni, puis réélu en 2020, il avait dû laisser les manettes cette année après avoir été déclaré inéligible et condamné pour prise illégale d’intérêt dans les marchés publics. Le nouvelles élections avaient porté Issilamou Ahamada à sa succession, qui n’a eu de cesse de donner crédit à son action lors des évènements officiels.

La dernière sortie officielle de Mohamed Bacar avait été lors de l’inauguration du Centre Ylang Ylang de Combani dont il avait contribué à l’émergence selon son successeur.

Il avait joué un rôle aux dernières sénatoriales en appuyant le candidat Abdoul Doukaini au détriment de Zaidou Tavanday, et s’en expliquait récemment sur les ondes de nos confrères de Mayotte la 1ère.

Son enterrement est prévu ce lundi à 12h30 à Mroalé.

Fermeture de la mairie de Mamoudzou pour lui rendre hommage

Le RN est le premier parti à avoir réagi ce lundi qui présente ses condoléances « à sa famille, ses amis et à Mayotte entière », et salue « un grand homme, un rassembleur politique de tout bord, un humaniste mais aussi un homme de paix. Les Mahorais retiendront que c’est un homme qui s’est battu pour la sécurité de sa commune mais aussi de Mayotte entière. »

Le MODEM évoque un homme « très impliqué dans la vie locale (…) sa disparition porte un coup dur à la démocratie sur le territoire », et là encore, « un grand battant contre l’insécurité et le développement de sa commune ».

Le préfet de Mayotte Thierry Suquet rend hommage à l’ancien maire de Tsingoni, « à ses qualités de maire et à son engagement au service de sa commune et de son île, qu’il a pu apprécier depuis plusieurs années. »

Le président de l’Associations des maires de Mayottte (AMM), Madi Madi Souf salut l’ancien élu, qui fut également vice président de l’Associations des maires, et déclare que « avec la disparition soudaine de Monsieur Mohamed, Bacar, la commune de Tsingoni en particulier, et Mayotte, en général, perd un de ses valeureux enfants et un défenseur infatigable de ses intérêts. »

Ambdilwahedou Soumaïla, maire LR de Mamoudzou, évoque « le souvenir d’un maire engagé pour le développement de Mayotte et de sa commune », et indique que les services de la ville de Mamoudzou fermeront exceptionnellement à 10h afin de permettre aux agents de lui rendre un dernier hommage à Mroalé à 12h30.

A.P-L.