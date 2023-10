Crise de l’eau : prise en charge des factures par l’Etat jusqu’en décembre, et d’autres annonces d’Elisabeth Borne

La population, les collectifs et le mouvement Mayotte a soif, la demande de prise en charge des factures d’eau était unanime. C’est la revendication que sont allés porter vendredi dernier, il y a une semaine, les deux sénateurs mahorais dans une demande de réunion d’urgence auprès des services de la première ministre. « Nous avons réclamé que la gestion de l’eau monte d’un cran dans la hiérarchie des décisions, afin que les mesures prises soient interministérielles », nous rapporte ce jeudi soir Saïd Omar Oili.

Une démarche approuvée par la première ministre qui déclenchait une réunion en urgence de l’ensemble des ministres ce jeudi à 14h (heure de métropole). Avec trois décisions majeures à l’issue, exposées aux deux sénateurs et à la députée Estelle Youssouffa. Que rapporte ce jeudi soir les services de la première ministre.

Elisabeth Borne a rappelé aux 9 ministres présents que l’approvisionnement en eau potable devait faire l’objet d’un « devoir de solidarité nationale au profit de la population mahoraise ».

Première mesure : « les abonnés au service de l’eau n’auront pas à payer les factures des mois de septembre à décembre 2023, compte tenu de la dégradation très importante du service rendu au public. » Par mesure de précaution, l’ARS Mayotte demande en effet de faire bouillir l’eau dans les heures qui suivent la remise en eau après coupure.

La Première ministre a également décidé d’acheminer depuis La Réunion et depuis l’Hexagone des bouteilles d’eau en plus grande quantité. L’objectif est d’élargir progressivement le public bénéficiaire, à horizon mi-novembre compte-tenu des délais du transport maritime. « 300 militaires et civils seront déployés à Mayotte pour assurer la logistique de cette distribution ».

Et enfin, une centaine de renforts est acheminé « pour les écoles, où 50 assistants d’éducation supplémentaires seront recrutés pour assurer la distribution de l’eau aux élèves » pour le CHM, « 30 personnels soignants renforceront les effectifs du centre hospitalier de Mamoudzou dans les prochains jours », et du personnel pour la logistique.

Enfin, un dispositif d’aides aux entreprises de tous secteurs en difficulté en raison des pénuries d’eau sera mis en place courant novembre.

A.P-L.