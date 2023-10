Réglementation du stationnement à l’occasion de la 2ème édition de la course de pirogues

Le front de mer de Mamoudzou accueillera la 2ème édition de la course de pirogues le dimanche 8 octobre 2023 à partir de 8h. Un dispositif sera installé sur terre, indique la mairie entre le quai Colas et la place de la République, tandis que la course se déroulera en mer selon des parcours balisés par des bouées en face de cette zone.

Pour le bon déroulement de l’événement, le stationnement sera interdit sur le grand parking face au marché couvert et sur les emplacements de stationnement des Taxis Nord ainsi que dans toute la zone de l’amphidrome « Quai Colas » du vendredi 6 octobre 2023 dès 18h00 et jusqu’au dimanche 8 octobre 2023 à 22h30.

A cette occasion, deux parkings seront à la disposition des taxis : parking de la place Zakia Madi et parking Taxis sud derrière COPEMAY.

La circulation des véhicules terrestres à moteur sera interdite ce dimanche 8 octobre 2023 à partir de 5h30 dans toute la zone attenante au marché couvert et jusqu’à la libération des lieux.

L’accès des véhicules à la barge sera maintenu comme pour les piétons. Les sorties des véhicules de la barge se feront du côté 5/5 – camion rouge. Les services de secours emprunteront la voie en parallèle avec l’accès à la barge en contre sens, en cas d’évacuation des blessés ou par nécessité de quitter le site pendant toute la durée de la course.

II est strictement interdit de vendre des boissons alcoolisées à emporter le dimanche 8 octobre 2023 de 6h00 à 18h30, dans les cafés, restaurants et points de vente du secteur marché en raison de la course de pirogues. Et plus particulièrement une interdiction totale de toutes ventes à la sauvette et de consommation sur la voie publique pendant la durée de l’événement à l’exception de la restauration encadrée et autorisée se situant dans le périmètre.

Afin de laisser les espaces de circulation nécessaires aux services de sécurité, aucune extension de terrasse ne sera accordée ou autorisée le jours de l’événement.

L’utilisation de bouteilles en verre est interdite pendant toute la durée des manifestations.

L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur la voie publique est interdit.