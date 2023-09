« Par souci de transparence sur la mise en œuvre de ce décret, la préfecture de Mayotte invite les commerçants (enseigne des grandes et moyennes surfaces à dominance alimentaire) à afficher, sur la devanture de leurs établissements ainsi que sur leurs sites internet, les prix au 3 juillet 2023 des références des bouteilles d’eau plates (de sources ou minérale, hors eaux spéciales) ».

Les contrôles de la Direction de l’Économie, de l’Emploi et des Solidarités (DEETS) n’ont pas mis en évidence d’écart de prix par rapport à ceux pratiqués au 3 juillet par les grandes et moyennes surfaces et les grossistes, souligne la préfecture.

Rappelons que demande avait été faite au ministre par une élue d’une prise en charge par l’Etat du différentiel de prix entre l’Hexagone et Mayotte, afin de gommer les frais de transport. Demande qui n’a pas reçu de réponse.

Les commerces de proximité, doukas, font l’objet d’un nouvel arrêté du 27 septembre 2023, qui « permet de limiter le risque de comportements spéculatifs et permet une application du décret national à l’ensemble des commerces du territoire de Mayotte ».

L’arrêté préfectoral fixe un prix plafond de 0,75 euro pour les bouteilles de 0,5 L et de 1,40 euro pour les bouteilles de 1,5 l vendues par les commerces indépendants de proximité, hors enseigne de la grande distribution. « Ces prix plafonds correspondent aux prix moyens pratiqués par cette catégorie de commerce sur la base des relevés des prix effectués par les services de l’État et arrêté au 3 juillet 2023. » Il est toujours possible de vendre moins cher, souligne la préfecture…

Le non-respect des dispositions du décret et de l’arrêté est sanctionné par une contravention de 5ème classe.

Les consommateurs sont invités à signaler aux services de l’État via l’application SIGNALCONSO tous prix pratiqués par ces commerces à un niveau supérieur à celui de l’arrêté, ainsi que tout autre anomalie qu’ils pourront relever.