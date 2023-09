Lancement de l’enquête logement à Mayotte : 2.000 foyers visités

En 2013, Mayotte comptait 53.200 résidences principales aux conditions jugées majoritairement précaire au regard des plus d’un tiers de constructions en tôle. Pour savoir dans quelles proportions les choses ont évolué, notre territoire est couvert par l’enquête logement nationale.

Ce lundi 2 octobre 2023, l’Insee lance la nouvelle édition de son enquête Logement auprès des ménages vivant dans les départements et régions d’Outre-mer (Drom). L’enquête se déroule en face-à-face, au domicile des ménages enquêtés. Elle est également menée dans l’Hexagone depuis la fin août.

Dans le cadre de cette enquête, les ménages sont interrogés sur le nombre d’habitants de leur logement, sur sa surface habitable, sur leur satisfaction vis-à-vis de ce logement, mais également sur les travaux effectués ou encore le montant des dépenses d’électricité des 12 derniers mois.

L’enquête se déroulera en deux vagues : une première d’octobre à décembre 2023 et une deuxième de janvier à juin 2024. Au total, 2 000 ménages seront enquêtés dans chacun des Drom.

L’objectif de l’enquête Logement est de connaître précisément les conditions de logement en France. Elle sert de référence pour décrire la diversité des logements, mesurer les dépenses liées au logement, la satisfaction relative à son logement, et évaluer le mal-logement. Les réponses permettront d’orienter et d’évaluer la politique du logement.

Ainsi, la dernière enquête Logement de l’Insee à Mayotte, menée en 2013-2014, avait permis de dresser un panorama des conditions de logement sur l’île, en mettant en évidence « au moins un défaut sur les trois quarts des logements : absence d’eau, de baignoire ou de douche, de W.-C., de cuisine, d’électricité ou installation électrique dégradée. »

Un échantillon de logements tirés au sort

« Pour disposer de résultats représentatifs de l’ensemble des ménages français, il n’est pas nécessaire d’interroger chaque ménage. Cela prendrait trop de temps et coûterait trop cher. Un échantillon de 90 000 logements a donc été tiré au hasard, dont 2 000 logements à Mayotte comme dans chacun des autres DROM. Le renforcement de cet échantillon dans les DROM permettra ainsi de réaliser des études régionales », indique l’INSEE.

Des données anonymes et des réponses protégées

La collecte est placée sous la responsabilité de l’Insee. Cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique à caractère obligatoire. Les réponses seront confidentielles, comme pour toutes les enquêtes menées par l’Institut.

Les enquêtes de l’Insee

« L’Insee consacre des moyens importants pour obtenir des estimations fiables et précises de ses indicateurs. Les données sont obtenues soit par des enquêtes à grande échelle auprès des ménages et des entreprises, soit via le recueil de données administratives. Les enquêtes comme l’enquête Logement permettent d’observer l’évolution des comportements économiques et sociaux des ménages et des personnes. »

Pour en savoir plus sur le calendrier des enquêtes auprès des particuliers pour 2023 et 2024