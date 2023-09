Ouangani a enfin sa pharmacie !

S’il y a bien des commerces de service et de proximité qui ne sont guère superflus sur notre territoire, c’est justement ceux ayant trait aux accessibilité et dispensation de médicaments. Acteur majeur dans le système de soins et de Santé publique, les pharmaciens apportent autant leur scientifique expertise personnalisée auprès de leur clientèle/patientèle, qu’une respectueuse écoute, sous couvert du secret professionnel.

Un grand Marahaba donc, à Fanny Lorot, docteure en pharmacie qui vient de s’implanter en cette zone géographique Centre-ouest de notre île, où la demande était forte et très attendue par les habitants de la commune concernée.

En plus de la gestion globale et des services propres à la pharmacie, d’autres missions préventives relatives à des dépistages, des tests ou encore des vaccinations se greffent aux fonctions du dit établissement. Une aubaine non négligeable qui fera aussi partie d’un proche ensemble, en lien avec cette fameuse Maison pluridisciplinaire de Santé estampillée Ouangani.