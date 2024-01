Allégement des tours d’eau

L’amélioration météorologique alliée aux préservation et vigilance quant à la ressource eau ont permis de stabiliser l’hydrique situation du département qui avait éteint un seuil critique durant des mois.

Compte-tenu de cette amélioration, le Comité de suivi de la ressource en eau (Les Eaux de Mayotte, Smae, Méteo France, Dealm, ARS et Préfecture) a décidé d’alléger les tours d’eau dès ce lundi 15 janvier 2024. Par conséquent, l’Eau sera désormais distribuée au robinet sur l’ensemble du département : 1 jour sur 2.

L’ouverture s’effectuera entre 16 heures et 18 heures et la fermeture interviendra le lendemain entre 14 heures et 16 heures, par secteurs définis dans le planning de la Smae.

« Il est essentiel que chacun poursuive ses efforts et veille à ses consommations en respectant les restrictions malgré l’élargissement de la période de distribution d’eau ».

Le surstockage de l’eau durant les périodes d’ouverture doit à juste titre être évité.

Recommandations : L’eau conservée au-delà de 48 heures peut être de nouveau bouillie durant 5 minutes pour prolonger sa potabilité. A défaut, elle peut être bien entendu utilisée pour des usages domestiques, sanitaires inclus.

« Le Préfet et l’ensemble du Comité de suivi de la ressource en eau appellent à la poursuite des efforts collectifs afin de maintenir ce gain et d’éviter une remise en place à nouveau de tours d’eau plus restrictifs ».

Chaque goutte compte…