Justice : MCG déboutée de son procès en diffamation contre l’UMM

Pour rappel, le directeur de l’UMM, Norbert Martinez, invité sur un plateau télé de Mayotte la 1ère dans l’émission Zakweli le 21 mai 2022, avait laissé entendre et même affirmé que l’arrêté N°3 régissant les tarifs d’occupations portuaires du port de Longoni était un faux et était donc illégal, mettant en cause directement la société MCG dirigée par Ida Nel qui dispose d’une DSP (délégation de service public) de la part du Conseil départemental depuis plusieurs années pour la gestion du port.

Rappelons que de cet arrêté, nulle trace n’avait été retrouvée dans les archives du conseil départemental, ni dans les services préfectoraux censés pourtant en contrôler la légalité. Une graphologue avait conclu sur une imitation de signature de l’ancien président du Département, Soibahadine Ibrahim Ramadani.

Ce qui avait incité Norbert Martinez à envoyer à l’ensemble des médias de l’île un communiqué de presse quelques jours auparavant dénonçant cet arrêt. La présidente de MCG avait décidé de porter plainte pour diffamation.

Mais sur le fond, l’affaire n’a toujours pas été jugée sur la véracité ou non de cet arrêté sur lequel se base Ida Nel pour facturer les prestations au port.

Pour la défense, Me Chehab avait dénoncé un arrêté apparu « comme par enchantement » en janvier 2021, et avait plaidé l’erreur de formulation de la plainte en diffamation et avait demandé que la procédure soit annulée.

Il semble donc que c’est sur cet entre-deux qu’ait statué le tribunal, considérant que la plainte était nulle et de nul effet. En attendant le jugement au fond…