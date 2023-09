Loisirs : Pour son grand retour le Salon du Tourisme et des Loisirs de Mayotte a fait le plein !

C’est avec une bonne heure de retard que l’ouverture du Salon s’est faite vendredi midi avec au menu un mawlida shengue en guise d’entrée en matière. Ouvert à tous et gratuit, le Salon était l’occasion de connaître les offres exclusives proposées par les acteurs du tourisme et des loisirs de Mayotte, de découvrir des animations proposées par les exposants, d’être éventuellement initié à différentes activités, mais aussi de pouvoir déguster des mets locaux. Pour cela de nombreux espaces thématiques étaient répartis sur la place de la République à Mamoudzou.

Plusieurs nouveautés avaient lieu cette année pour cette nouvelle édition puisqu’elle s’est déroulée sur trois jours au lieu de deux et une cérémonie de remise de trophées du tourisme, les premiers du genre, récompensant les principaux acteurs dans ce domaine était organisée. Durant le week-end les badauds ont ainsi pu profiter des 70 stands d’exposants présents lors de ce Salon représentant les cinq territoires de l’île. Il y avait de tout et pour tous les goûts : des artisans proposant des produits locaux, des restaurateurs, des prestataires liés aux activités touristiques et nautiques, des associations environnementales à l’image des Naturalistes de Mayotte et le GEPOMAY, des représentants de l’agriculture mahoraise (Saveurs et Senteurs), des démonstrations de confections diverses et variées à l’instar de la fabrication d’instruments de musiques traditionnels mahorais (Mbiwi, masheve, gaboussi,…), des organisateurs de séjours touristiques, des hôteliers, des compagnies aériennes, des agences de voyage, … Tous ont joué le jeu d’être présents pour le retour du Salon du Tourisme et des Loisirs.

En outre, les visiteurs ont ainsi pu profiter de plusieurs concerts avec de la world musique (Duo Canal de Mozambique), de la musique traditionnelle, mais aussi de danses et de chants folkloriques proposés par plusieurs associations, sans oublier bien sûr des animations pour les plus jeunes. Les plus gourmands ont aussi profité de diverses dégustations proposées par le Jardin des sens. « Des quizz des territoires » étaient également organisés afin de Re-découvrir l’île au lagon et ses traditions. Autre nouveauté pour les plus chanceux cette année, pas moins de cinq tirages au sort ont eu lieu durant ces trois jours permettant de gagner à chaque fois un billet d’avion. Des concours autour de thématiques propres à notre île telles que la noix de coco ainsi que des cérémonies plus traditionnelles comme le chigoma ou le mariage d’autrefois ont également rythmé ce long week-end de découvertes, de rencontres et de festivités.

Les premiers trophées du tourisme pour valoriser les acteurs locaux

Pour cette édition, l’AaDTM a organisé les 1ers Trophées du Tourisme de Mayotte afin de mettre en avant les initiatives et les nouveautés. Plusieurs prix ont ainsi été remis lors d’une cérémonie qui s’est déroulée durant le début de soirée du samedi, en plein cœur du salon. Ainsi le Prix du Restaurant a été attribué à Hippocampe ; le Prix de l’hébergement est revenu au Jardin Maore ; le Prix du Lagon pour Rand O Palma ; le Prix des activités a été décerné à la plateforme Maore Tour ; la bijouterie Mzuri Sana a décroché le Prix de l’Attractivité et enfin le Prix spécial du jury a été remis à Paul Issoufali pour les agences de voyages. Ce sont ainsi six catégories qui ont été récompensées lors de ce 9e Salon du Tourisme et des Loisirs de Mayotte.

B.J.