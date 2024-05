Ouverture prochaine du Jade Hôtel & Spa à Bandrélé

Il a monté son projet dans le Sud-Est de l’île : Inzou Ana, entrepreneur local, a toujours rêvé nous dit-on, d’offrir à Mayotte un « hôtel de haut standing ». Nous attendrons donc de tester, mais le Jade Hôtel & Spa propose 7 chambres « toutes dotées d’une terrasse privée offrant une vue imprenable sur la mer ou sur le jardin tropical », et un appartement.

Comme son nom l’annonce, l’hôtel dispose également d’un spa (jacuzzi) indiqué comme « luxueux » et « proposant une large gamme de soins et de massages », d’une piscine extérieure, d’un snack et d’un bar. « Nous voulons que nos clients se sentent choyés et revitalisés dès leur arrivée au Jade Hotel & Spa, commente dans un communiqué Inzou Ana, nous avons créé un environnement paisible et relaxant où tout est conçu pour favoriser le bien-être. »

Il est situé au 52, Route nationale à Bandrélé. Nous vous informerons de la date de son ouverture.