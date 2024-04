Un début précoce de pic épidémique de leptospirose

Maladie présente chaque année et toute l’année à Mayotte, la leptospirose se montre particulièrement précoce en 2024 avec déjà 75 cas détectés du 1er janvier au 31 mars 2024, soit déjà davantage que les 53 cas de l’ensemble de l’année 2023, nous informe le bulletin de Santé Publique France. Le peu de cas détectés en 2023 s’expliquerait néanmoins par le fait que cette année ait été anormalement sèche alors que la maladie se développe particulièrement en milieu humide.

Parmi les cas déclarés en 2024, 44 personnes ont été hospitalisés (68%) et un décès a été enregistré. Si ces deux dernières semaines, le nombre de cas a chuté, une vigilance accrue de la population reste particulièrement de mise étant donné la vitalité de cette maladie en ce début d’année, marquée par une pluviométrie revenue aux normales saisonnières, voire légèrement supérieure. En règle générale, le pic épidémique est observable au cours du mois d’avril. La situation de la maladie a donc de forte chance d’évoluer encore.

Renforcer les mesures d’hygiène

La leptospirose est une maladie transmissible de l’animal à l’Homme. A Mayotte, le principal réservoir des bactéries responsables de la maladie (les leptospires) est le rat. Santé Publique France recommande donc, afin d’éviter de contracter cette maladie, de respecter les mesures de protection individuelle et d’hygiène dans les lieux de vie et de travail. « Le faible respect de ces mesures constitue le principal facteur qui favorise la contamination par les leptospires. Il apparait par ailleurs indispensable de généraliser l’installation de systèmes d’assainissement des eaux usées et d’organiser une gestion des déchets efficace pour l’ensemble des habitants de Mayotte afin de mieux lutter contre cette maladie », recommande également la structure de santé publique.

Les symptômes de la leptospirose se manifestent par un « syndrome dengue-like » c’est-à-dire qu’ils sont semblables à ceux provoqués par la dengue, le chikungunya, la fièvre de la vallée du Rift et le paludisme. Ce dernier a toutefois été exclu du protocole de surveillance mis en place en 2008 à Mayotte avec l’étroite collaboration du CHM, sans doute car elle est quasi absente sur l’île. La leptospirose est détectable par PCR ou sérologie. En cas de fièvre d’apparition brutale, supérieure ou égale à 38,5 degré, de douleurs musculo-articulaires, de manifestations hémorragiques ou de céphalées frontales (entre autres symptômes), il est donc fortement recommandé aux patients de se rendre chez un médecins qui lui prescrira ce test car il pourrait bien s’agir de la leptospirose.

Les mesures de préventions

Afin de se prémunir de cette maladie, Santé Publique France recommande à la population

mahoraise d’éviter de se baigner en eau douce lorsqu’on est porteur de plaies ou, à défaut, de protéger ces plaies à l’aide d’un pansement étanche. Protéger les muqueuses de l’eau est également importante en portant, par exemple, des lunettes de natation. Il est également préférable d’éviter de marcher pieds nus ou en chaussures ouvertes sur des sols boueux. Enfin, il est vivement recommandé de consulter un médecin en cas d’apparition des symptômes décrits ci-dessus et de lui signaler l’activité à risques pratiquée.

