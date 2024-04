Ramadan : matinée de dons alimentaires en Petite-Terre

L’idée d’offrir des denrées alimentaires et des produits du quotidien à des familles dans le besoin lors du Ramadan est née de la volonté de Oirdi Anli : « Il y a quatre ans, j’ai eu envie de venir en aide aux familles dans le besoin pendant le Ramadan. »

Comme l’ont expliqué Oirdi Anli et une des bénévoles de cette action de solidarité, « pendant le Ramadan il est recommander d’aider les autres » et « toutes les actions que tu fais dans le cadre de Zakât al-Fitr sont multipliées par mille, dix jours avant la fin du Ramadan » en tant qu’action de purification réalisée par ceux qui ont jeûné.

Des sacs alimentaires d’une valeur de 60 euros

Pour satisfaire aux enjeux de Zakât al-Fitr, en donnant à des gens dans le besoin ce qu’il faut pour célébrer la fête de la rupture du jeûne, Oirdi Anli et ses amis ont ouvert pour la quatrième année consécutive une cagnotte en ligne afin de récolter des fonds, pour constituer des sacs alimentaires toute personne dans le besoin. Dans ces colis, d’une valeur de 60 euros chacun, on peut trouver du riz, du sucre, des jus, des tomates pelées, du sel, de la farine, de l’huile, du lait en poudre, des biscuits, des boîtes de sardines, de l’eau, des œufs et même du poulet.

« On peut donner ce qu’on veut, 1 euro ou plus »

Cette année, grâce aux dons de plus de 400 personnes, près de 7.000 euros ont été collectés. « On peut donner ce qu’on veut, un euro ou plus » a rappelé Oirdi Anli. Au total, grâce à cette action, en trois jours, 200 familles ont pu recevoir ces dons alimentaires, lors de trois distributions organisées, à Mamoudzou, en Petite-Terre, au Nord et au Centre de l’île.

Le Ramadan, une fête coûteuse pour les ménages

En effet, cette période sacrée d’un mois représente souvent un coût financier important pour les ménages. Cette addition, Faouzia, 27 ans, la redoute chaque année. Son père, aîné d’une fratrie de cinq garçons tient à les inviter tous les soirs pendant le ramadan. Avec leurs compagnes et leurs enfants, trente personnes peuvent être autour de la table. « Pendant longtemps, mon père voulait payer les courses tout seul, mais je sentais que c’était très difficile pour lui. Il se levait tôt, il essayait d’acheter des produits en grande quantité pour payer moins cher. Il a un revenu très modeste. »

Ainsi, lundi, près de 35 familles, soit près de 210 personnes, vivant en Petite-Terre ont bénéficié de cette aide alimentaire. « Les gens, les enfants ou les familles qui nous suivent sur les réseaux pouvaient s’inscrire en ligne pour avoir ces dons » a commenté Oirdi Anli. Cette distribution, sans critère d’éligibilité, répond aussi à une volonté de soutenir les plus démunis : « Si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, nous on va chez eux, on leur donne des courses, y’a pas de problème », a déclaré l’organisateur de cette distribution. En fonction de certains lieux ou parce que certaines familles ne souhaitent pas renseigner leur adresse, les bénévoles se déplacent grâce à une liste de bénéficiaires et leurs coordonnées, pour distribuer ces sacs alimentaires directement à domicile ou près de certains lieux connus ou publics : « On peut se donner rendez-vous au rond point du Four-à-Chaux, devant une pharmacie ou un magasin » a précisé Oirdi Anli.

Les bénévoles, héros de l’ombre

Quand ils enfilent leurs tee-shirts noir et blanc, ils sourient. Leur tee-shirts, ils en sont fiers car c’est un de leurs amis qui les a créé et leur a donné gratuitement. Ils rigolent aussi parce que certains habitants, qui ne les connaissent pas, les ont confondu avec des policiers du groupe d’appui opérationnel (GAO), faisant fuir certains bénéficiaires à Tsoundzou hier. Mais leurs sourires ne trompent pas ! Ces bénévoles, qui sont majoritairement des jeunes d’une vingtaine d’années, se chargent de faire des courses et de constituer ces sacs alimentaires, qu’ils distribueront à la force de leurs bras auprès de chaque bénéficiaire, en se déplaçant par leur propre moyen de transport : « Je me suis réveillée avant 5h du matin, je suis venue de Combani jusqu’à Petite-Terre aujourd’hui » nous a confié une des bénévoles. « C’est ma soeur qui m’a prêté sa voiture » a déclaré Fayel, un autre bénévole qui vient de terminer ses études.

« Les gens nous font confiance », une action prospère et soutenue

« C’est important de médiatiser ce que l’on fait car c’est aussi comme cela que les gens nous font confiance. Ils voient qu’on est sérieux. L’argent de la cagnotte, on le prend pour faire les courses et préparer les sacs pour les familles », explique le jeune homme. « Tous les ans, on constate une augmentation de l’activité. La première année, on avait collecté 1.000 euros, la deuxième année, on avait reçu près de 3.000 euros, 5.000 la troisième année, et presque 7.000 euros cette année. L’an dernier, on avait pu aider 120 familles, cette année, on est venus distribuer ces sacs à 200 familles. »

Ces bénévoles ont été soutenus par de nombreux organismes et partenaires, comme une société d’informatique et de graphisme pour la création des tee-shirts des bénévoles, le groupe de matériaux IBS a offert les cabas pour constituer les sacs de dons et l’association Lepam de Labattoir a offert l’eau distribuée dans ces colis.

Mathilde Hangard