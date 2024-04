La « machine à rêves » des jeunes filles mahoraises remporte le prix de la Ville de Paris !

« L’îlot scintillant des perles mystérieuses », sculpture de perles sur bois flotté réalisée par les 27 jeunes filles du LEA l’Espérance a séduit le jury du concours artistique national des Apprentis d’Auteuil dont le thème était « La machine à rêves ». Elles ont en effet reçu le prix de la Ville de Paris pour leur œuvre. Deux des 27 jeunes filles sont allées représenter leur groupe dans la capitale. C’est le jeudi 4 avril au soir que s’est déroulée l’exposition réunissant 32 œuvres collectives de 300 jeunes issus des différents établissements de la fondation des Apprentis d’Auteuil à travers toute l’hexagone et les outre-mer. L’exposition virtuelle était visible quant à elle depuis le 25 mars sur leur site internet.

C’est la troisième année consécutive que les jeunes filles de l’internat du LEA l’Espérance participent à ce concours artistique national et la deuxième fois qu’elles y reçoivent un prix. Etablissement scolaire privé et catholique sous contrat d’association avec l’Etat, le LEA l’Espérance reçoit 240 élèves de la 6ème au CAP, majoritairement en grande précarité ou soumis à des difficultés d’apprentissage. L’internat a été créé en 2014 spécialement pour les jeunes filles car l’établissement considère qu’elles sont plus sujettes au décrochage scolaire étant donné les responsabilités domestiques qu’elles doivent endosser au sein de leur foyer.

7 prix remis pour les 32 œuvres

En tout, 7 œuvres ont été récompensées de prix différents. La « machine à rêves » pouvait être matérialisée à l’aide de différents médias artistiques : sculptures, comme l’ont choisi les jeunes mahoraises, mais aussi peintures ou clips vidéo. « L’îlot scintillant des perles mystérieuses » a été réalisé avec du bois flotté et des perles : il représente « l’arbre magique des rêves », nourri par 27 petits arbustes représentant les 27 jeunes filles. « Autour de cet arbre de lumière, le sable et les coquillages locaux tissent une toile de fond féérique, évoquant les rives enchantées des contes de fée », peut-on lire dans la description de l’œuvre figurant sur le site national de la fondation des Apprentis d’Auteuil.

C’est avec l’aide de Sandrine Colin, la référente développement personnel des Apprentis d’Auteuil de Mayotte, que les jeunes filles ont ainsi pu matérialiser les merveilles de leur imagination à travers une œuvre utilisant des matériaux locaux et évoquant un paysage mahorais sublimé aux accents de conte des mille et une nuit !

Nora Godeau