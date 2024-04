Une semaine pour célébrer les Jeux de Paris 2024 et les athlètes du monde entier

Chaque année, la Semaine Olympique et Paralympique permet de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. Elle a ainsi pour objectifs de sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant des moyens éducatifs et ludiques et en utilisant le sport comme outil pédagogique. La SOP permet également de faire découvrir aux élèves, grâce à des ateliers de pratique sportive, des disciplines olympiques et paralympiques, comme celles de l’athlétisme notamment, mais aussi d’autres plus méconnues comme le cécifoot, le torball (sport de ballon qui est pratiqué par des sportifs déficients visuels) ou encore le basket fauteuil. Le but est ainsi de changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des « parasports ».

Éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen.

Cette semaine a été l’occasion de célébrer les Jeux de Paris 2024 ainsi que les athlètes du monde entier. Tous les élèves du collège, de la 6e à la 3e, ont été sensibilisés durant la semaine dernière aux valeurs du sport et de l’olympisme à travers différentes interventions. « Pour chaque niveau il y a eu de la pratique sportive ainsi que des échanges théoriques », explique Kévin Bailleul, professeur d’EPS au collège de Chiconi et coordinateur de cet événement au sein de l’établissement.

Afin d’être le plus réaliste possible et de s’imprégner au maximum des JO, les élèves ont organisé une cérémonie d’ouverture mardi dernier. « Pour marquer le lancement de cette semaine de l’Olympisme et du Paralympisme, les élèves ont défilé avec le drapeau de plusieurs pays qui vont participer aux Jeux, puis la principale du collège, madame Marceaux a clôturé cette cérémonie par un discours », poursuit Kévin. Ainsi durant cette semaine, les 6e ont eu la restitution d’un exposé sur le paralympisme fait par les élèves de 4e. Ils ont par ailleurs participé à un jeu de piste.

« Nous avions caché des anneaux, symboles de l’olympisme, dans le village de Chiconi, les 6e avait pour objectif de les retrouver…. Les 5e ont eu, entre autres, un échange en salle sur les principales valeurs de l’olympisme que sont l’excellence, l’amitié et le respect. Ils ont aussi été sensibilisés au handicap grâce notamment à plusieurs associations qui ont fait le déplacement comme Handicapable, le Cros Mayotte ou encore Profession Sport et Loisirs (PSL).

En outre, durant cette semaine plusieurs associations sportives de Chiconi sont venues au collège présenter différents sports comme le judo, le handball ou encore l’athlétisme », raconte le professeur d’EPS. Les 4e ont également pu être initiés au cécifoot, au torball ou encore au basket fauteuil. Quant aux 3e, ils ont eu la visite du lanceur de javelot mahorais, Soultoini Ali, double médaillé d’or au JIOI (2019 et 2023) qui leur a donné une conférence.

La semaine passée a donc été l’occasion de conscientiser les élèves aux valeurs de l’olympisme mais aussi par la même occasion de donner un coup de projecteur sur les actions de sensibilisation mises en place sur le handicap.

B.J.