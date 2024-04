Délocalisation de la Maison France Service de Dembeni à Tsararano

Le maire de Dembeni vient d’annoncer l’ouverture des nouveaux bureaux de la Maison France Service au 1 rue Charles de Gaulle à Tsararano à compter de ce lundi 8 avril 2024.

Autrefois située dans les locaux de la mairie de Dembeni, la Maison France Service a pour mission d’aider la population dans ses démarches administratives via le soutien de 3 agents et d’un espace numérique. Les horaires d’accueil du public sont les suivants : du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 15h30 ainsi que le vendredi de 7h à 11h30. Plus d’informations au 0639062716 par par mail à mfs@dembeni.fr