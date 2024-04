La Course de pneus est de retour du 30 avril au 10 mai 2024

Le célèbre Championnat de Mayotte de la Course de pneus fait son grand retour et aura lieu du mardi 30 avril au vendredi 10 mai 2024 : le 30 avril à Bandrélé, le 2 mai à Dembéni, le 6 mai à M’Tsangamouji, le 7 mai à Koungou et le 10 mai à Pamandzi. Le top départ des cinq courses intercommunales sera donné à 8h chaque jour de course.

Le Championnat fête ses 10 ans !

Lors des cinq courses du championnat, les petits Bao et les amateurs de ce sport emblématique de Mayotte vont s’affronter lors de cette dixième édition dont le top départ sera donné mardi 30 avril à Bandrélé.

Alors que la Course de pneus est née à Mayotte en 1984, c’est en 2014, qu’il avait été décidé de transposer la Course de Mamoudzou en brousse, pour la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment aux enfants, et ainsi rythmer le calendrier des villes du Nord, du Sud, du Centre et de Petite Terre autour de rendez-vous sportif incontournable. Depuis, cet événement est devenu un marqueur fort de l’identité culturelle mahoraise, en ce qu’il fédère un public chaque année plus nombreux, favorisant la cohésion sociale. À cette occasion, toutes les générations se réunissent pour créer un moment de partage et d’engouement collectif fort.

La Grande finale de Mamoudzou aura lieu le 30 juin prochain

Dans chaque intercommunalité, près de 160 enfants participeront aux courses, représentant au total 800 enfants. Lors de chaque phase de la compétition, les 20 premières filles et les 20 premiers garçons seront qualifiés pour la Grande finale de Mamoudzou, qui se déroulera dimanche 30 juin 2024. Les enfants seront les premiers sur la ligne de départ, suivi ensuite par les équipes d’adultes.

Le programme des courses est à retrouver sur la page Facebook de l’événement.

Mathilde Hangard