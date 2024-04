SMAE – Distribution d’eau perturbée dans le centre de l’île suite à une fuite sur la canalisation principale

La Mahoraise des Eaux informe les usagers des secteurs Ouangani, Tsararano, Ironi-Bé, Tzoundzou II, Dembéni village, Iloni, Hajangoua, Hamouro, Nyambadao, Bandrélé Nord de la persistance encore à cette heure de perturbations de la distribution d’eau dues à de faibles niveaux d’eau dans les réservoirs de tête et secondaires.

« Ces faibles niveaux sont occasionnés notamment par fuite d’eau importante sur la conduite d’adduction qui dessert le centre et le sud jusqu’à Bandrélé via Ongoujou. La réparation de cette fuite est en voie d’achèvement, néanmoins le remplissage des différents réservoirs nécessite plusieurs heures d’interruption de la distribution.

Aussi, il a été décidé ce qui suit :

– Maintien en eau du secteur Ouangani, Tsararano et (Ironi-Bé et Tzoundzou II, si possible)

– Report à 17h de l’heure d’ouverture du service pour les villages de Nyambadao, Dembéni Village, Iloni

– Remise de la distribution d’eau, lorsque ce sera possible, pour Hajangoua, Hamouro, et Bandrélé Nord.

Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

 Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

 Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

 Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau ».