Lancement de l’atlas de la biodiversité de la Communauté de Communes de Petite-Terre

Mieux appréhender et mieux connaitre les espèces animales et végétales, c’est l’objectif de l’atlas de la biodiversité de la Communauté de Communes de Petite-Terre (CCPT) présenté ce jeudi 4 au Four à chaux.

La Direction SPANC Biodiversité et Risques de la CCPT a apporté quelques données de du territoire. Chacun était invité à apporter sa contribution pour constituer un comité de citoyens pour cet atlas de la biodiversité.