Pêche : Soula Saïd-Souffou vent debout contre la Commission européenne

Le conseiller départemental de Sada-Chirongui, Soula Saïd-Souffou, appelle la Commission européenne à reconsidérer sa décision concernant le renouvellement des flottes de pêche. En effet, d’après lui , Mayotte est la seule région ultrapériphérique exclue du dispositif européen de renouvellement des flottes de pêche. « Cette décision stigmatise, marginalise et handicape un pan entier de notre économie. L’immatriculation massive, à Mayotte, de navires dont l’activité ne bénéficie en rien au développement de Mayotte est un véritable scandale politique et économique. Les pêcheurs Mahorais se retrouvent ainsi piégés, lésés et humiliés par une décision bureaucratique, injuste et totalement déconnectée des réalités locales », s’offusque-t-il.

Aussi, il invite le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer à se saisir du dossier pour assurer l’égalité entre les différentes régions ultrapériphériques françaises, ainsi que le Département « à adopter une motion visant à demander l’intégration de Mayotte au dispositif de renouvellement des flottes de pêche ».