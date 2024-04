Sport UNSS : Le collège de Chiconi champion académique de futsal féminin

Cela fait maintenant deux ans que le collège Ali Halidi de Chiconi a mis en place une équipe féminine de futsal. « L’objectif est de promouvoir le sport féminin, indique Lucas Franclet Coelho, professeur d’EPS au sein du collège. L’année dernière nous avons échoué de peu en finale académique face à Passamaïnty, mais cette année elles sont devenues championnes ce qui nous permet d’aller aux championnats de France UNSS de futsal féminin, début juin à Bar-le-Duc, en métropole. Elles ont appris la nouvelle seulement mercredi dernier », raconte le professeur d’EPS.

D’habitude ce sont près d’une vingtaine de filles des classes de 3e et de 4e qui se déplacent pour les compétitions, soit deux équipes. Mais là, seulement 10 élèves du collège pourront partir en métropole. « Je ne peux emmener que 10 filles… La sélection va être rude mais elles savaient dès le départ qu’il y avait une qualification possible pour les championnats de France. Elles vont rencontrer durant 3 jours de compétition les autres championnes de leur académie, il y aura environ une vingtaine d’équipes je pense ». Aussi même si Lucas est heureux pour elles, il n’en demeure pas moins stressé. « Elles ont réussi à être championnes… Maintenant le stress va augmenter car c’est un vrai challenge de se préparer pour participer aux championnats de France. Nous allons montrer qu’à Mayotte aussi les filles savent faire du futsal. On va essayer de titiller les équipes de métropole et pourquoi pas gagner ! Mais quoi qu’il arrive ce sera nécessairement que du plus ».

L’ouverture d’une section sportive de futsal en septembre 2024 au sein du collège

De par les bons résultats obtenus par les filles en futsal ces deux dernières années, Lucas a eu le soutien de la principale du collège, Patricia Marceaux, du rectorat, ou encore de la ligue mahoraise pour mettre en place une filière de futsal au sein de l’établissement. « Ce sera une section sport-études du futsal qui sera ouverte aux filles mais aussi aux garçons, elle sera mixte, raconte-t-il. Le but est ainsi de viser l’excellence académique et sportive pour ces jeunes adolescents avec l’idée, pourquoi pas, que certains parmi eux puissent s’en sortir par ce sport, exploser, partir en Europe et être vus », souhaite le professeur d’EPS.

Ainsi, après que la section médias du collège a été récompensée la semaine dernière par un prix prestigieux obtenu aux Assises du journalisme, c’est maintenant au tour des filles inscrites en UNSS futsal de montrer de quoi elles sont capables…

B.J.