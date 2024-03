Un nouveau programme de rencontres en 2024 pour les membres du réseau EEDD 976

Depuis le 2 mars 2023, le réseau EEDD 976, réunissant les acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable de Mayotte, a mis en place des rencontres mensuelles accessibles à tous les membres les premiers jeudis de chaque mois. En 2023, dix rencontres ont pu être réalisées et le réseau EEDD976 vient de publier son nouveau programme de rencontres pour 2024. La première rencontre aura lieu le jeudi 4 avril de 9h à 11h avec une thématique dédiée aux oiseaux de Mayotte, animée bien entendu par le GEPOMAY (Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux de Mayotte). Cette rencontre se déroulera dans les locaux du réseau EEDD 976 à Combani (derrière le centre commercial Ylang Ylang, accès le long de la station-service).

Sont les bienvenues à cette rencontre toute personne travaillant déjà dans le milieu de l’éducation à l’environnement et au développement durable à Mayotte, mais également toute personne souhaitant monter des actions dans ce domaine. Le jeudi 4 avril, le GEPOMAY présentera les oiseaux de Mayotte, ses actions pour leur étude et leur protection et donnera également un retour d’expérience sur les actions entreprises avec les élus de Mayotte. Huit autres rencontres sont prévues cette année qui concerneront divers thématiques en lien avec l’environnement et le développement durable.