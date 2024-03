Stimuler l’économie mahoraise en favorisant la croissance des entreprises

La COM est l’un des piliers fondateurs de nouveau modèle d’intervention des CCI et a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises dans un souci de proximité et de performance. Cette convention définit les missions prioritaires de la CCI Mayotte au travers d’un programme d’actions concret en cohérence avec le plan stratégique du réseau CCI.

La signature de cette convention par la Préfecture de Mayotte et la CCI Mayotte renforcent donc leur partenariat pour soutenir le développement économique et la compétitivité des entreprises locales pour la période 2023-2027. Ainsi, l’action menée par la CCI Mayotte s’organise autour des 6 axes pour s’adapter aux défis économiques et aux priorités pour les entreprises :

Tout d’abord, il s’agit d’accompagner la transition écologique des entreprises et le développement durable des territoires : la CCI Mayotte met l’accent sur le renforcement des liens de proximités qui existe entre elle, les entreprises et les collectivités pour mieux les accompagner dans leurs transformations écologiques.

La CCI Mayotte accompagne également les entreprises dans leurs transitions numériques, économiques et Ressources Humaines. Elle s’engage à assurer le déploiement sur le terrain de programmes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement.

Un autre objectif est aussi d’anticiper, orienter, former et recruter pour assurer le plein emploi et répondre aux besoins des entreprises. La CCI Mayotte identifie et développe les besoins en compétences nécessaires pour favoriser l’employabilité des jeunes et des adultes et développer des programmes de formation adaptés.

La CCI Mayotte souhaite accompagner les entrepreneurs à toutes les étapes de leur projet, de la création à la transmission d’entreprise. Elle propose des formations, des programmes d’accélération et une assistance pour les formalités administratives.

L’International fait partie des enjeux auxquels la CCI Mayotte participe en proposant une série d’actions visant à favoriser l’internationalisation des entreprises locales. Ces actions comprennent des initiatives de sensibilisation et d’information, organisées sous la forme d’ateliers, des webinaires, des rencontres d’affaires, et des mises en relation d’entreprises.

Enfin, la CCI Mayotte représente les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux. Elle réalise des études, prend position sur divers sujets et collabore avec des institutions externes pour soutenir les entreprises et comprendre le tissu économique.

En plus de ces engagements, la COM prévoit une évaluation régulière des actions menées par la CCI Mayotte, avec des indicateurs de performance et d’impact.