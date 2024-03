Une formation pour développer les sports de pleine nature

Deux experts du Pôle ressources national sports de nature (PRNSN) étaient présents à Mayotte : Cyril Carrière, chargé de mission du PRNSN au Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) Auvergne – Rhône-Alpes ; et David Rontet, chargé de mission Sport Mer Littoral de l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN). Leur mission consiste en la diffusion des savoir-faire, la valorisation des bonnes pratiques et des actions innovantes, la mutualisation et la mise à disposition d’outils adaptés aux besoins des acteurs du développement des sports de nature.

L’objectif de cette formation est de participer à la structuration des compétences pour la mise en place des politiques publiques au sein des collectivités territoriales et de développer l’attractivité touristique et économique en offrant une pratique des sports et loisirs de nature pour le plus grand nombre.