Sport/loisirs : En route pour les JO avec La grande randonnée vers Paris

L’Office Intercommunal des Sports du Centre-Ouest propose régulièrement différentes activités sportives de plein air comme de la randonnée, du kayak, … aux enfants et aux habitants de la Communauté de communes du Centre-Ouest. « Notre cible principale est la jeunesse, les enfants âgés de 6 à 18 ans. Mais nous proposons aussi de temps en temps des activités tout public », indique Chaima Boina, directrice de l’Office Intercommunal des Sports du Centre-Ouest. L’OIS contribue notamment à mettre en place des activités sportives dans les écoles du premier degré pour pallier au déficit d’activités physiques des enfants. « Les élèves du primaire ne font pas de sport à l’école, aussi nous leur proposons d’apprendre à faire du vélo, de s’initier à l’athlétisme ou encore de pratiquer plusieurs sports collectifs ».

« La grande randonnée vers Paris » en écho aux Jeux olympiques

Cette grande randonnée sera ouverte à tous, petits et grands, et même aux personnes à mobilité réduite. Elle s’étalera sur 5 jours, du 1er mai au 5 mai 2024. « A l’occasion des JO, la fédération française de randonnée pédestre a décidé d’organiser des randonnées sur l’ensemble du territoire national… pour terminer par une grande randonnée vers Paris, où des ambassadeurs de chaque territoire y participeront », explique Chaima Boina. A Mayotte, 5 boucles seront organisées pour un total de 90 km. La première boucle sera organisée le 1er mai et concernera le nord de l’île, entre Acoua et Mtsamboro. Le 2 mai ce sera une boucle autour de Bouéni ; le 3 mai en Petite-Terre ; le 4 mai à Mamoudzou et sur le territoire de la Cadema ; la dernière boucle aura lieu le 5 mai du côté de Tsingoni. « Les boucles feront au minimum 15 km et dureront entre 5h et 7h30, elles commenceront donc tôt le matin, précise la directrice de l’OIS de la 3CO. Et comme pour les JO, il y aura une cérémonie d’ouverture et une de clôture ».

Cerise sur le gâteau, la fédération de randonnée pédestre ayant passé une convention avec l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), il sera aussi question, à travers cet événement, de valoriser la culture et les coutumes locales, les savoir-faire et les traditions, ainsi que de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement. « A l’issue de ces 5 jours de randonnée dans l’île, des ambassadeurs seront désignés pour aller représenter Mayotte et ses valeurs dans l’Hexagone et participer à l’ultime grande randonnée sur Paris, le GR 75. Ils auront pour tâche également de présenter Mayotte et faire connaître l’île au lagon aux autres ambassadeurs régionaux, au travers des traditions et de la culture mahoraise, mais aussi de les sensibiliser aux enjeux environnementaux de notre île », souligne Chaima.

La 2e édition du festival des sports de nature

Un autre événement va également être proposé par l’Office Intercommunal des Sports du Centre-Ouest au mois de mai : La 2e édition du festival des sports de nature. « Comme l’an passé, nous allons valoriser les sports de nature et le tourisme vert. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d’habitants de l’île ignoraient ou avaient une méconnaissance des sports de nature. Ce sera ainsi l’occasion de proposer des sorties et des activités autour de cette thématique ».

Cet événement se déroulera durant un week-end, du 31 mai au 2 juin, sur la plage de Mtsangabeach. Plusieurs structures, associations, organismes œuvrant autour de la nature seront présents et proposeront des animations et des activités pour tous. « Nous allons organiser un escape game en pleine nature, il y aura des activités nautiques, des animations sportives et plusieurs compétitions, notamment en kayak, en VTT et en course. L’idée est qu’un maximum de monde puisse y participer, ce sera ouvert à tous, jeunes et moins jeunes et par tranches d’âges ». Pour l’instant une vingtaine d’équipes se sont inscrites et il reste encore de la place puisque l’année dernière, lors de la première édition, 90 équipes étaient alors en compétition…

B.J.