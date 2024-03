L’eau : Ce bien si précieux en ce jour !

Instituée par l’Organisation des Nations Unies depuis 1992, la Journée mondiale de l’eau est célébrée chaque année le 22 mars. Cette journée a pour objectif de sensibiliser à une gestion durable des ressources en eau.

Ainsi, l’ONU rappelle que « l’eau peut être source de paix ou de conflit, que la prospérité et la paix dépendent de l’eau et que l’eau peut nous aider à sortir de la crise. En cette Journée mondiale de l’eau, nous devons tous unir nos efforts à propos de l’eau et l’utiliser en faveur de la paix, en jetant les bases d’un avenir plus stable et plus prospère ».

Aussi, la situation actuelle est assez préoccupante puisque près de 2,2 milliards de personnes vivent encore sans eau potable gérée de façon sûre, dont 115 millions qui boivent de l’eau de surface. (OMS/UNICEF, 2023).

Environ la moitié de la population mondiale est confrontée à une grave pénurie d’eau pendant au moins une partie de l’année. (GIEC, 2022)

Les catastrophes liées à l’eau viennent en tête de la liste des catastrophes qui se sont produites ces 50 dernières années et sont à l’origine de 70 % de tous les décès dus aux catastrophes naturelles. (Banque mondiale, 2022)

Les eaux transfrontières représentent 60 % des flux d’eau douce dans le monde, et 153 pays ont un territoire situé dans au moins un des 310 bassins fluviaux et lacustres transfrontaliers et ont inventorié 468 systèmes aquifères transfrontaliers. (ONU-Eau, 2023)

Enfin, seuls 24 pays ont indiqué avoir signé des accords de coopération portant sur la totalité de leurs bassins transfrontaliers. (ONU-Eau, 2021).

Source : ONU