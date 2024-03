Une « Journée Outre-mer » de la Justice mardi prochain

Le Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure et l’Agence Française Anti-corruption ont actualisé pour 2023 leur première étude concernant les atteintes à la probité publiée en octobre 2022. Ce sont ainsi 829 délits d’atteinte à la probité qui ont été enregistrés en 2023 par la police et la gendarmerie en France, avec un taux plus élevé dans les Outre-mer et en Corse.