Nouveau report du 14ème Forum économique des îles de l’océan Indien à Mayotte

Après deux années d’absence pour raison de crise sanitaire, la 13ème édition du Forum économique des îles de l’océan Indien s’était tenu à Maurice en octobre 2022. Il avait été jugé « capital » par le directeur régional de l’AFD pour relancer la coopération régionale et le développement des échanges inter-îles.

A l’issue, décision avait été prise d’organiser l’édition suivante à Mayotte. Malheureusement, la crise de l’eau en a décidé autrement en 2023, l’édition avait dû être reportée au 17 au 19 avril. Nous apprenons qu’il est une nouvelle fois décalé, « au troisième trimestre 2024 », les dates précises seront données d’ici une semaine, indiquent les organisateurs.

Il s’agit de l’Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte (ADIM), de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCI Mayotte), de l’Association Mayotte Technopole (AMT) ainsi que Cap Business océan Indien, coorganisateurs du 14ème FEIOI, qui ont décidé « d’un commun accord » de permettre ainsi aux acteurs économiques de la région de « se réunir dans un contexte plus favorable et pour assurer le succès de cet évènement emblématique de la coopération régionale du secteur privé ». Sans doute les acteurs économiques ont-ils d’autres priorités en cette sortie de crise sociale, qui enchaine sur la période du Ramadan.

Thème du « Développement de la production régionale »

Cette 14ème édition du FEIOI sera l’opportunité de découvrir la toute nouvelle Technopole « qui permettra de catalyser l’innovation et la recherche-développement sur le territoire et dans la région ». Elle mettra aussi en avant les opportunités de coopération régionale et de développement commercial pour le secteur privé.

Le FEIOI est un évènement porté par Cap Business océan Indien qui est dédié à la coopération régionale du secteur privé. Il a lieu chaque année dans un territoire de l’océan Indien. Organisé à Mayotte en partenariat avec l’ADIM et avec l’appui de l’Association Mayotte Technopole et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCIM), il se focalisera sur le thème du « développement de la production régionale ». Il donnera la parole aux leaders économiques qui ambitionnent de développer dans nos îles des chaînes de production et d’accroitre les échanges commerciaux entre nos territoires.

Des tables rondes, des ateliers thématiques, des sessions de btb ainsi que des visites de sites seront proposés tout au long de cet évènement offrant aux participants l’opportunité d’explorer de nouvelles pistes de collaboration et développement.

Le programme du 14ème FEIOI tel que communiqué en début d’année est toujours valable, vous pourrez le télécharger ICI.

A.P-L.