Interdiction de la vente de machettes : la ville de Mamoudzou met en place des contrôles

A la suite de l’arrêté préfectoral interdisant la vente de machettes, mesure voulue par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, le maire de Mamoudzou annonce se saisir du sujet.

« Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et notamment contre les affrontements répétés entre bandes rivales armées de machettes et objets assimilés causant des troubles graves à l’ordre public, la Ville de Mamoudzou s’engage à faire appliquer avec rigueur et détermination l’arrêté préfectoral portant sur l’encadrement, le contrôle et la vente de machettes et objets assimilés. »

Pour ce faire, les polices nationale et municipale de Mamoudzou seront conjointement mobilisées « pour procéder à des contrôles sur la voie publique ainsi qu’au contrôle des lieux de vente afin de s’assurer de l’affichage effectif de l’arrêté préfectoral et que l’interdiction à la vente sans motif légitime soit bien respectée ».