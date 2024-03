Le Beach-Foot Entreprises fait son retour !

Après quatre ans d’absence, le Beach-Foot Entreprises, événement sportif inter-entreprises incontournable de Mayotte sera de retour dimanche 28 avril 2024, sur la plage de Sakouli, à Bandrélé pour une 19ème édition.

Ce rendez-vous sportif, apprécié de tous, allie esprit sportif, compétition, convivialité, partage et échange. Dans une ambiance festive et détendue, ce moment sera l’occasion de défendre les couleurs de son entreprise.

En effet, plus qu’un simple tournoi de football inter-entreprises, le Beach-Foot Entreprises est surtout un moment de partage et de convivialité entre collègues, entre amis et en famille. Pour les entreprises, cet événement est l’occasion de proposer une journée de cohésion et de détente à vos salariés. Pour les salariés, ce moment est une opportunité de partager un moment de convivialité entre collègues grâce au sport.

Les inscriptions sont ouvertes !

Les entreprises qui souhaiteraient participer ont jusqu’au mercredi 27 mars 2024 pour s’inscrire. Les demandes de dossier d’inscriptions se réalisent par mail ou en retirant un dossier directement à l’agence située 21 Centre Amatoula à Kawéni à Mamoudzou.

L’actualité du Beach-Foot Entreprises peut être suivie sur Facebook sur cette page.