Réunion publique pour l’aménagement du front de mer de Mamoudzou

La Chambre régionale des comptes de La réunion et de Mayotte pointe souvent du doigt, et encore récemment, la mauvaise gestion des communes mahoraises et les dettes accumulées par ces dernières. L’association des maires de Mayotte considère, elle, qu’il s’agit davantage d’un écart entre les dotations allouées et le nombre réel d’habitants.