Démarrage de la 2ème phase de tavaux de l’accès aux barges en Petite Terre

Le Conseil départemental de Mayotte informe la population que la phase 1 des travaux de réhabilitation des infrastructures maritimes de la DTM se termine ce vendredi 8 mars 2024.

Les vertus de la 1ère phase furent l’autorisation de tourner à gauche en sortant les véhicules du côté du quai Issoufali, et l’autorisation pour les passagers d’embarquer depuis la barge.

La phase 2 débute le lundi 11 mars 2024. « À partir de cette date, le parking Issoufali ouvre aux usagers avec une nouvelle zone « taxis. » Des emplacements seront prévus sur le parking pour la gendarmerie, la PAF, la police municipale, la capitainerie, le SAMU et les clubs de plongée. Les camions de livraison de carburant de Total et les véhicules de la gendarmerie, la PAF, la SNSM et le SAMU auront accès à la zone chantier durant la nouvelle phase. Un plan de circulation sera publié pour guider les usagers. »