L’agenda loisirs du week-end : La Journée internationale des droits des femmes, du fitness, de la rando, une soirée karaoké et du cinéma

Vendredi 8 mars

– A partir de 17h30 : Mamoudzou by night

Arpentez le centre-ville de Mamoudzou la nuit à travers une marche nocturne de 7,1km. Mamoudzou by night se déroulera le vendredi 08 mars 2024 à partir de 17h30 au départ de l’Hôtel de Ville : Départ et arrivée à l’Hôtel de Ville ; Fitness géant à 17h30 ; Départ de la marche à 18h30.

La participation à Mamoudzou by night est gratuite et réservée à toutes les catégories de personnes et de tous les âges (à partir de 7 ans sur autorisation écrite de leur représentant légal) et en bonnes conditions physiques. Le nombre de participants est limité à 500 marcheurs. Un t-shirt sera remis aux participants inscrits la veille de l’événement (7 mars 2024) et une lampe frontale le jour de l’évènement (8 mars 2024).

Pour s’inscrire, les participants doivent compléter et envoyer le formulaire en ligne, signer la décharge, le règlement et l’autorisation parentale si le participant est mineur. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jour de la marche.

Retrouvez plus d’informations dans les documents d’inscription téléchargeables

– Cinéma Alpa Joe – 19h : Bob Marley : One Love

– Pôle culturel de Chirongui – 20h : La couleur pourpre (VO)

Samedi 9 mars

– De 8h à 18h : Journée de la Femme Intergénérationnelle et Culturelle à Sada

Au programme : Défilé et danse traditionnels ; Découverte du Masque de Beauté Mahoraise ; Atelier Tressage de feuilles de coco ; Séances de massage, couture, et broderie ; Atelier Soins traditionnels. La journée sera rythmée par un GRAND DEBA, impliquant les Madrassati et nos aînées. Ensemble, célébrons la force, la résilience et la diversité des femmes à travers les générations et la culture.

Lieu : Place de l’Artisanat.

– De 9h à 13h : Dans le cadre de la Journée des droits de la femme, FAAAB et la commune de Bouéni sont ravis de vous annoncer la 3ème Édition du Trophées des Femmes Précieuses à l’occasion de la Journée des Droits des Femmes. A l’honneur cette année, les femmes et les métiers de la santé. Au programme de cette journée une exposition des savoir-faire des femmes Mahoraises suivie d’une cérémonie de remise des trophées des femmes précieuses.

Lieu : MJC de Bambo-Ouest

– De 9h à 12h : Fitness géant

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes le vendredi 8 mars, découvrez différents portraits des femmes dans le sport de la commune de Tsingoni . Une initiative qui célèbre la contribution et l’importance des femmes dans le sport.

Lieu : MJC de Mroalé

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 17h à 21h : Karaoké

Ça y est ! C’est le moment de notre rendez-vous en chanson ! Avec La Rotisserie Express qui viendra assurer un buffet à volonté de grillades (25€). On retrouvera aussi des desserts de John & Okama’s! Tout est prévu pour que la soirée soit belle, juste avant le ramadan

Lieu : 134 avenue Charif Tadjidine, Hagnakawe-les-bas, Sada

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 9 mars à 10h : Le Royaume des abysses

13h : Chien et Chat

16h : Aquaman et le Royaume perdu

19h : Wonka

Dimanche 10 mars à 10h : Le Royaume des abysses

13h : Chien et Chat

16h : Bob Marley : One Love

19h : Moi capitaine

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 9 mars à 11h : Rose, petite fée des fleurs

14h : Dune, deuxième partie (VO)

17h : Dune, deuxième partie

20h : Bob Marley : One Love (VF)

Dimanche 10 mars à 11h : Le royaume de Kensuke

14h : Dune, deuxième partie

17h : Madame Web

20h : Dune, deuxième partie (VO)

