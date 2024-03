Omar Simba nouveau directeur des ports industriel et de plaisance

La gestion du port de Longoni étant de la compétence du Département-Région de Mayotte, déléguée non sans vagues à la société Mayotte Channel Gateway, une partie des élus était en déplacement sur les quais ce mercredi. Il s’agissait de présenter le nouveau directeur des ports de Longoni, Mamoudzou et Dzaoudzi, Omar Simba qui succède ainsi à Jacques Toto.

A ne pas confondre avec le Commandant du port de Longoni, poste occupé par Thierry Verneuil, le directeur du port met en place et évalue les politiques territoriales en matière de ports, de transports maritimes et terrestres. Il assure à la fois la tutelle du port industriel de Longoni et des ports de plaisance de Dzaoudzi et de Mamoudzou et la liaison avec le Service des transports maritimes.

Il s’agissait aussi de faire le point sur les grands travaux, notamment le quai numéro 1. En 2016, un audit posait la question de sa réparation ou de sa reconstruction,expliquant que cette dernière le rendrait inutilisable pendant 5 à 7 ans. Il aurait mieux valu prendre cette décision car depuis que le préfet Morsy l’a jugé bon pour le service « en mode dégradé », ce quai n’accueille, depuis ces dernières années, plus de navires en dehors des cimentiers. Induisant une file d’attente de cargos et vraquiers au mouillage à l’extérieur du port, donc une perte financière pour les armateurs.

La société Colas qui avait répondu au marché ayant été éboutée, « c’est désormais la société Ingelec qui mène les travaux du quai numéro 1. Il devrait être opérationnel en octobre 2025 », nous explique Ali Omar, 3ème vice-président chargé de l’administration générale et des Transports.

Il était aussi question du renouvellement du Schéma directeur du port et de celui la future Délégation de Service Public (DSP) en 2028.

A.P-L.