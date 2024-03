Loisirs : Les « enfants du jazz » passent à la télé !

Une fois n’est pas coutume, ce mardi 5 mars dans l’après-midi l’hémicycle du Conseil départemental était rempli d’enfants et d’adolescents venus regarder leur propre performance ou soutenir leurs camarades ou membres de leur famille. Les deux spectacles organisés en octobre 2023 par le festival Maore Jazz pour mettre en valeur de jeunes chanteurs en herbe de 7 à 15 ans, a fait l’objet d’un film projeté en avant-première dans l’hémicycle Younoussa Bamana. Il sera ensuite diffusé sur Mayotte La Première les 6 et 10 mars prochains à 20h50 et 11h. Plusieurs personnalités du monde politique et culturel ont assisté à la projection comme Ben Issa Ousseni, le président du Conseil départemental, Taslima Soulaïmana, déléguée régionale au droit des femmes et Guillaume Deslandes, directeur de la Direction des Affaires Culturelles.

Faire connaître et aimer le jazz à Mayotte

Le festival Maore Jazz, porté par l’association Australe Organisation, est né d’un pari : celui de faire connaître et aimer le jazz à Mayotte. « Le but est bien sûr d’amener du jazz à Mayotte, mais aussi que les musiciens de notre île y apportent leur petite contribution. Nous marions les rythmes du jazz aux créations locales sans jamais rien s’interdire car le but est surtout la rencontre et l’expérience », explique Cris Kordjee, co-organisatrice du Maore Jazz avec son époux Ismaël Kordjee. En 2023, ces derniers ont souhaité inclure les enfants dans le festival et c’est ainsi que sont nés « les enfants du jazz ».

Maore Jazz s’est appuyé sur les intercommunalités afin de faire participer des enfants venus des quatre coins de l’île. « Il n’y a pas eu d’audition à proprement parler, nous avons inclus dans le projet les enfants qui avaient envie de participer et étaient enthousiastes », explique Cris Kordjee. Certains enfants n’avaient jamais chanté de leur vie et ont tout appris grâce à la master class de deux semaines qui leur était offerte. « Il a été stupéfiant de voir leurs progrès en si peu de temps », s’exclame l’organisatrice du festival. Ce projet a donc un fonctionnement similaire à celui des Voix des Outre-mer auquel certains de ces « enfants du jazz » ont également participé.

Un gala à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Le Maore Jazz festival n’est pas « puriste » dans son approche du jazz. C’est davantage l’esprit de liberté et de création que portait ce courant à l’origine qu’il a embrassé. Pour preuve, le panel de chansons interprété par les enfants lors des spectacles était extrêmement éclectique et ne comportait en réalité que très peu de « standards du jazz ». En 2023, le festival a également tenté l’expérience unique de marier le jazz avec le M’godro, musique traditionnelle mahoraise, au rythme très rapide, jouée lors d’occasions festives. C’est le musicien de Pamandzi, Ecoh Mandhui, qui s’est prêté à l’expérience, rencontrant un certain succès parmi les spectateurs. « Nous avons également demandé à certaines plumes de Mayotte d’écrire 10 chansons en shimaore qui seront ensuite mises en musique jazz et interprétées par Ecoh à l’occasion de prochaines éditions du Maore Jazz », révèle Cris Kordjee.

En attendant octobre prochain, le festival Maore Jazz organise une soirée de gala ce vendredi 8 mars à 19h au restaurant La Croisette situé derrière l’ancien comité du tourisme. Anne-Gaëlle et Maylis, deux chanteuses de notre île, offriront aux spectateurs « un véritable voyage à travers les plus belles chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui ». Le spectacle sera ponctué sur scène de témoignages et de lectures de texte par 10 personnalités féminines de Mayotte, le tout sur fond de piano. Les réservations sont possibles par mail à maorejazz@orange.fr ,par SMS au 06.39.67.70.35 ou encore par Messenger depuis la page du Maore Jazz Festival.

Nora Godeau