Livraison d’eau : la préfecture dénonce des « agissements délictueux »

Le problème des préfets, c’est d’obtenir, l’oreille attentive de Paris. Sur ce sujet, François-Xavier Bieuville part avec un bénéfice non négligeable en débarquant à Mayotte en fin de conflit social, prêt à accueillir les annonces de Gérald Darmanin. Il est malgré tout attendu sur le sujet majeur du retour de la sécurité après plus d’une dizaine d’années de laisser-aller. Et annonce des actions « plus qualitatives, plus ciblées »