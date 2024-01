SSMSI : D’avantage d’homicides dans les DOM que sur les autres départements français

En France, en 2022, les services de sécurité ont enregistré 3.584 victimes de tentatives d’homicide, soit une hausse moyenne de 8 % par an depuis 2016. On compte ainsi quatre victimes de tentatives d’homicide pour une victime d’homicide abouti (hors attentats) en 2022, donc 4 fois plus, l’inverse serait inquiétant. Les tentatives d’homicide sont moins souvent commises dans un cadre intrafamilial que les homicides aboutis.

Les hommes sont plus nombreux à être victimes de tentatives d’homicide, 80%, que victimes d’homicides aboutis 70 %. Les victimes de tentatives sont, globalement plus jeunes (45 % ont moins de 30 ans) que celles d’homicides aboutis (35 %).

On constate une grosse variation entre les départements puisqu’entre 2016 et 2022, le nombre moyen de victimes de tentatives d’homicides par an varie de 0,2 à 43,9 pour 100.000 habitants. Les taux les plus élevés sont observés dans les départements d’outre-mer, comme pour les homicides aboutis.

C’est la Guyane qui est la plus touchée, « avec des taux 10 fois supérieurs à la moyenne nationale », puis la Guadeloupe et la Martinique, avec des taux de victimes d’homicide aboutis comme de tentatives d’homicide environ 5 fois supérieurs à la moyenne nationale. Mayotte présente un taux de victimes de tentatives d’homicide beaucoup plus faible, 12 pour 100.000, « mais encore nettement supérieur à celui du département métropolitain au taux le plus élevé », soit la Seine-Saint-Denis, 8 pour 100.000.

A.P-L.

*Action de tuer volontairement ou non un être humain