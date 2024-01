Quand l’Etablissement Public foncier se mêle d’insertion

Une soixantaine d’habitants de Doujani ont participé au Salon de l’Insertion organisé par l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte (EPFAM) et la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale MZE Conseil ce jeudi 25 janvier sur la place de Doujani.

Les Apprentis d’Auteuil, Kaja Kaona, l’OIDF, la CRESS ou encore Hodina Formation étaient présents afin de rencontrer les habitants et habitantes et de leur faire part de leurs offres de formation ou d’emploi. « Dans le cadre de nos actions sur le quartier et de la création de la ZAC Doujani Ya Messo il nous semble important d’accompagner les habitants vers l’insertion sociale et professionnelle », explique Elise Guilloux, chargée d’opération à l’EPFAM, « Nous tenions à ce que ce soient les organismes d’insertion qui aillent vers eux, ici, directement dans le quartier, c’est pourquoi nous avons organisé ce Salon de l’insertion ».

Au total entre 60 et 80 habitants et habitantes ont pris part au Salon, indiquent les organisateurs. Un livret de contacts utiles français/shimaoré a également été mis à disposition des habitants.