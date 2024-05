39 cas de choléra détectés à Mayotte

Santé Publique France annonce que 39 cas de choléra ont été détectés à Mayotte jusqu’à ce vendredi 3 mai 2024 depuis le début du développement de la maladie sur le territoire (le 18 mars pour le premier cas importé et le 22 avril pour le premier cas autochtone). 36 cas ont été confirmés par PCR et 3 cas probables ont été testés positifs par Test de Diagnostic Rapide (TDR). Parmi les 36 cas confirmés, 27 sont ont été acquis localement et 9 sont des cas importés des Comores ou des pays du continent africain. 4 cas ont nécessité des soins de réanimation réalisés dans l’unité choléra du CHM. Aucun décès n’a été enregistré à ce jour.