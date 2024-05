L’agenda loisirs du week-end : Des concerts, de la rando et du cinéma

Vendredi 3 mai

– A partir de 18h : Apéro concert avec le groupe « GASY MISOMA » au QUARTZ Restaurant-Brasserie – Contact : + 262 639 01 76 18

– Cinéma Alpa Joe – 19h : Koungou

– Pôle culturel de Chirongui – 20h : Imaginary

Samedi 4 mai

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 22h : EDDINE en Showcase pour la première fois à Mayotte – Venez vivre un moment riche en music. Mixed by DJ DIBO /DJ SAY / MC ATTOU / HOSTED BY S.RTOU

Lieu : LAFORGE à Tsingoni

Infos/ résa : 06.39.21.39.44 – Entrée : 15€

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 4 mai à 10h : Kung Fu Panda 4

13h : Civil War

16h : Les Cartes du mal

19h : The Fall Guy

Dimanche 5 mai à 10h : Les Aventuriers de l’arche de Noé

13h : Les Cartes du mal

16h : Koungou

19h : N’avoue jamais

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 4 mai à 11h : Les aventuriers de l’arche de Noé

14h : Karaoké

17h : Back to Black (VF)

20h : Godzilla X Kong (VF)

Dimanche 5 mai à 11h : Les aventuriers de l’arche de Noé

14h : SOS Fantômes : la : menace de glace (VF)

17h : Godzilla X Kong (VF)

20h : Amal – Un esprit libre

