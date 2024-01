Décès de Gérard Ethève, ex-PDG d’Air Austral, « une figure emblématique de l’aviation »

C’est une haute figure de l’aviation régionale qui vient de décéder. Gérard Ethève est le visionnaire qui avait accompagné la naissance de la compagnie Air Austral en 1975, qu’il voyait sur des liaisons régionales dans un premier temps. La Sematra (SEM composée du Département, de la Région et de la CCI Réunion) avait en effet racheté Air Réunion, devenue alors Air Austral.

Puis, le réseau s’est étoffé, et c’est en tissant la toile de destinations que l’on connait, vers la métropole et à l’international, que le chef d’entreprise avait dû passer la main. L’investissement dans deux Airbus 380 pour assurer les liaisons entre Paris et La Réunion lui vaut d’être accusé d’avoir la folie des grandeurs. La commande est annulée en 2016, mais Gérard Ethève a déjà laissé les rênes de la compagnie en 2012, après l’élection de Didier Robert à la tête de la Région. Air Austral ne se porte pas bien, et son successeur Joseph-Marie Malé, adoptera un Business plan pour la redresser.

C’est donc un pilier de l’aviation régionale qui vient de partir à 93 ans.

De nombreux hommages sont arrivés toute la journée de mardi. Pour Cyrille Melchior, président du Conseil départemental de La Réunion, « Gérard Ethève a été un bâtisseur d’opportunités pour La Réunion et les Réunionnais », quand Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, salue « Un homme de valeur et un grand passionné d’aviation ».

A Mayotte, Moïse Issoufali, Directeur général de l’agence Issoufali, témoigne également : « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de M. Gérard ETHEVE, fondateur de Réunion Air Service et Air Austral. Une figure emblématique de l’aviation qui a œuvré au désenclavement de notre île en 1977. La famille Issoufali et l’ensemble du personnel de la société Issoufali et de Mayotte Air Service tiennent ici à rendre hommage à un homme qui fut un visionnaire dans le transport aérien et présente ses très sincères condoléances à son épouse, à sa fille et ses petits-enfants ainsi qu’ à ses proches. »