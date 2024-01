Aménagement : De meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves des écoles du Sud

La commune de Kani-Kéli a entrepris des travaux dans quatre de ses établissements. Ainsi l’école primaire de kanibé a été rénovée avec en plus la création d’un préau et d’un nouveau bloc sanitaire. Le chantier n’étant pas tout à fait terminé pour cette rentrée, les élèves n’ont pas pu être accueillis dans l’établissement ce lundi. « En raison des travaux en cours, l’école primaire de Kanibé (côté City stade) n’accueillera pas d’élèves lundi. Comptant sur votre compréhension », a ainsi indiqué dans un communiqué la mairie de Kani-Kéli.

Autre endroit et autre chantier, avec la finalisation des travaux des parkings de l’école maternelle, toujours à Kanibé. L’école de M’Bouini, elle aussi, a subi quelques modifications avec des travaux de sécurisation. Par ailleurs, l’entrée du village a aussi bénéficié d’un aménagement. Enfin, la clôture de l’école de Passikeli a été refaite et une rampe PMR (personne à mobilité réduite) a été créée afin de relier la maternelle au réfectoire.

Comme le rappelle la mairie, « L’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves de la commune reste une priorité de la mandature ».

Bouéni numérise ses écoles

Dans le cadre du plan de relance (REACT EU), la commune a bénéficié en 2022 d’une subvention européenne lui permettant de financer son projet de numérisation des écoles. Ainsi, le projet numérique des écoles élémentaires et maternelles de Bouéni est cofinancé par L’Union Européenne dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Mayotte.

Les Fonds européens de développement régional (2014-2020) ont ainsi permis d’équiper les écoles en armoires fortes pour le stockage, de mettre en place des tableaux blancs pour la projection dans les salles de classe, ainsi que l’installation de bornes wifi.

Ce projet d’un coût total de 898.791.07 euros est financé à plus de 83% par le fonds FEDER (751.353.38 euros) et un peu plus de 16% par la commune de Bouéni (147.437.69 euros). Ces installations viennent ainsi compléter les équipements déjà acquis par la municipalité comme des tablettes, des ordinateurs portables, des rétroprojecteurs, etc.