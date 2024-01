Tourisme : L’île au lagon en mode séduction au Salon International de la Plongée sous-marine

À en croire les passionnés de plongée sous-marine Mayotte est, à n’en pas douter, l’une des plus belles destinations de plongée au monde. Son lagon, Parc Naturel Marin depuis 2010, est fermé par un récif long de 195 km et jouit d’une double barrière corallienne. Aussi le Salon de la plongée sous-marine est l’occasion de faire découvrir et de promouvoir une des activités phares du 101e département français. « Cette année la fréquentation du Salon a été exceptionnelle, notamment vendredi et samedi, indique Julie Fournereau, responsable promotion et communication pour l’Agence d’attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM). Je pense qu’il y avait plus de monde que l’an passé où près de 60.000 visiteurs avaient été comptabilisés sur 4 jours ».

Pour cette édition plusieurs acteurs du tourisme de l’île avaient fait spécialement le déplacement, à l’image de quatre centres de plongée ; des offices de tourisme du Centre-Ouest, de Petite-Terre, du Grand Nord et celui du Sud ; de l’agence réceptive baobab tour ; ou bien encore de l’écolodge, Le Jardin Mahore, récemment auréolé de 4 étoiles. « C’est le seul établissement le de l’île à avoir cette distinction, c’est un atout considérable pour promouvoir la destination de Mayotte auprès de touristes ». Les professionnels des activités de plongée sous-marine de l’île ont proposé différentes formules aux potentiels visiteurs intéressés pour se rendre sur notre territoire.

« Trois centres de plongée ont mis en place cette année un Pass plongée. Cela permet d’effectuer 6 plongées dans l’un des trois centres partenaires de l’île. Les visiteurs peuvent ainsi adapter leur séjour en fonction de leurs envies et faire de la plongée sans pour autant se rendre à chaque fois dans le même centre, ce qui est plus simple pour eux. Ils peuvent ainsi visiter l’île et profiter d’un large panel de sorties en plongée tant pour les novices avides de découvertes que pour les amateurs passionnés en quête de nouveauté, que ce soit en journée ou de nuit ». Selon Julie, Mayotte a une très bonne image auprès des plongeurs, notamment pour sa biodiversité sous-marine et les excellentes conditions pour faire de la plongée. « C’est une destination phare qu’il faut faire au moins une fois dans sa vie ».

Plusieurs temps forts pour épater les visiteurs

Ce Salon est aussi l’occasion pour les acteurs du tourisme de rencontrer d’autres professionnels du secteur afin de faire connaitre la destination de Mayotte au grand public, de prendre des contacts, d’échanger des informations, d’entretenir ou de développer un réseau, notamment avec les tours opérateurs. « Nous avions un stand immersif à la fois dans la forme et dans le visuel avec des projections afin de donner envie aux visiteurs de faire un séjour dans l’île au lagon ». Outre ce côté immersif, la délégation mahoraise avait mis les petits plats dans les grands.

« Nous avons fait appel à un traiteur afin que le public puisse découvrir les mets spécifiques de Mayotte comme la salade de manioc ou encore les jus au baobab, il n’en a pas resté une miette, ni une goutte », sourit Julie. Par ailleurs, des animations étaient aussi organisées autour des danses et des chants traditionnels mahorais comme le mbiwi. « Les visiteurs étaient attirés par cette originalité, il y avait beaucoup de monde sur le stand », se félicite la responsable promotion et communication. Cerise sur le gâteau, des conférences et des vidéo-projections étaient proposées où il était question de science, de préservation de la nature, de biodiversité, … Présentant ainsi la destination de Mayotte sous son plus beau jour. Enfin l’AaDTM a organisé un jeu concours avec à la clé un séjour d’une semaine tout compris (billet d’avion, hébergement, séances de plongée) dans l’île au parfum.

Comme le résume Julie, « Ce fut une très belle édition qui a permis une fois de plus de mettre en valeur les secteurs attractifs de notre territoire, qui sont également générateurs d’emplois… ».

B.J.