Alerte cyclonique : L’île de La Réunion voit rouge

Comme annoncé par le dernier bulletin officiel de Météo France, nos voisins insulaires se trouvent sur la trajectoire de la tempête BELAL qui a donc atteint le stade de cyclone tropical. Une évolution qui surclasse les moyens et alertes de sécurité passés en code rouge pour forte houle et potentialité de vagues subversives à venir, pouvant avoisiner les 12 à 15 mètres de hauteur. Des vents extrêmes et dangereux sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi avec des moyennes dépassant les 200km/h, voire au-delà des 250km/h pour les plus hauts sommets.

Au niveau des autres incidences collatérales, de fortes crues localisées sont attendues aux abords de certaines rivières intérieures, classant le territoire en vigilance jaune par endroit.

En plus de la fermeture de l’aéroport, sur appel de la préfecture, la population a été priée de passer en mode confinement avec recommandation de suivre régulièrement l’évolution des informations qui seront communiquées par les pouvoirs publics locaux.

Une réunion sur de fonds de cellule de crise, à l’initiative du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, est actuellement en cours au sein du Gouvernement à Paris.