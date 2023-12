Ouangani/Centre Ouest : Prolongation de la plage horaire de distribution d’eau

En raison d’un niveau très bas du réservoir d’alimentation de Chiconi, ayant eu une incidence sur le réseau hydrique desservant les communes ouest/centre-ouest du secteur 2, et notamment Ouangani, les habitants concernés ont pu constater, à heure matinale, que l’eau ne s’écoulait plus de leur robinet et ce, d’une part, avant l’horaire de coupure traditionnelle et, d’autre part, de l’allongement de cette même plage horaire qui avait été annoncé officiellement en début de semaine par la préfecture.

Les services techniques concernés, Les Eaux de Mayotte, Smae et préfecture incluse — en la personne du nouveau préfet délégué chargé à la mission eau, Christophe Lotigié — ayant fait le nécessaire, la distribution est donc rétablie et se veut prolongée jusqu’à 18 heures, ce jour, contrairement aux 16 heures initialement prévus.