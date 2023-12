Limitation des horaires d’ouverture des débits de boissons :

À compter du 24 décembre, pour une durée de 30 jours, dans le but de préserver l’ordre, la tranquillité et la salubrité publics sur tout le territoire communal de Tsingoni, à titre exceptionnel, tout débit de boissons alcoolisées, à consommer sur place ou emporter, doit fermer au plus tard à 17 heures. À noter que cette mesure ne concerne pas les établissements de restauration.

Interdiction de circuler pour les mineurs non accompagnés :

Tout mineurs âgé de moins de 18 ans, non-accompagné d’une personne majeure membre de sa famille ou d’un tuteur légal, est interdit de circuler sur les voies et espaces publics du territoire communal entre 20 heures et 5h du matin. Tout regroupement ou déplacement en groupe 2 + 2 trois individus de moins de 18 ans non préalablement autorisé par l’autorité publique est également interdit.

Interdiction temporaire de l’accès aux plages :

Dans le but de préserver l’ordre et la tranquillité publics et éviter des agressions et affrontement entre jeunes, l’accès à l’ensemble des plages du territoire communal de Tsingoni sera temporairement interdit du 24 au 25 décembre 2023 ainsi que le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024 de 07 heures à 18 heures.