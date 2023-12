Justice : Enquêtes sur des faits de violence à Ouangani et Cavani

Ouangani :

Le 17 décembre 2023, vers 13 heures 30, en marge d’une rencontre sportive opposant les joueurs de l’équipe de football de Ouangani à celle de Sada, ces derniers ont été violemment agressés par plusieurs individus, dont des joueurs, originaires du village de Ouangani. Armés de pierres et de machettes, ils ont attaqué plusieurs joueurs de l’équipe extérieure; l’une d’entre eux, mineur, grièvement blessé au niveau de la tête et dans le coma, a été évasané vers le CHU de la Réunion. Malgré un pronostic vital initialement engagé, son état de santé est officiellement annoncé en amélioration, avec une sortie du coma. Son incapacité totale de travail, fixée à titre provisoire, a été évaluée à 45 jours.

L’enquête, confiée à la Brigade territoriale autonome de la gendarmerie de Sada ainsi qu’au SR de Mamoudzou, confirme que ces violences « étaient parfaitement préméditées et organisées sur les réseaux sociaux ». Le parquet de Mamoudzou a ouvert, ce vendredi 22 décembre 2023, une information judiciaire, avec pour chef d’accusation : tentative d’assassinat. Quatre mineurs originaires du village de Ouangani ont été présentés, ce même jour, devant le juge d’instruction à l’issue de leur garde à vue. Après une mise en examen et présentation devant le juge des libertés et de la détention, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. « Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier et interpeller d’autres mis en cause ».

Cavani :

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023, un homme de 32 ans a été agressé par un groupe d’individus et son collier arraché pour être dérobé. Un homme de 23 ans a été à l’issue interpellé et poursuivi en comparution immédiate pour vol avec violence et en réunion, aidé par « deux comparses ». Jouissant manifestement d’un « long parcours pénal » comptabilisant un pédigrée de plus de 12 condamnations pour des faits plus ou moins similaires relatifs aux violences et vols aggravés ainsi qu’au recel, le prévenu a été condamné à 5 mois d’emprisonnement pour le vol de la chaîne mais aussi à la révocation de sursis antérieurs. « D’autres peines prononcées, à son encontre et en son absence, durant cette même année, vont également être mises à exécution.