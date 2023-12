L’agenda loisirs du week-end : Un tournoi de e-sport, un défi inter jeunes, de la rando et du cinéma

Vendredi 22 décembre

– Cinéma Alpajoe : 19h – Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Les Trois Mousquetaires : Milady

Samedi 23 décembre

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge.

En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

Dimanche 24 décembre

– De 7h à 16h : Défi inter jeunes pour la prévention des conflits inter villageois

Le défi inter jeunes va rassembler des jeunes de 6 à 17 ans, issus des 6 villages de la commune de Bandrélé autour d’activités ludiques et sportives pour favoriser le vivre ensemble

Lieu : Bar le Mhaju (Musical plage) – Commune de Bandrélé

– A partir de 14h : Le Premier Tournoi E-sport chez May Game en Partenariat avec Maydo.fr !

May Game, la première salle de jeux vidéo dédiée à Mayotte, organise son tout premier tournoi e-sport sur le jeu FC24 le dimanche 24 décembre à partir de 14h. Ce tournoi, en élimination directe sur la plateforme PS5, marquera un jalon important pour la scène gaming locale. L’événement sera également diffusé en direct sur MayGame976 sur Twitch.

Récompenses Exceptionnelles :

– 1ère Place : 100 € de CASH PRIZE, 50 € de bon d’achat chez Maydo, Goodies offert par Maydo, Soirée gaming offerte chez May Game pour 4 personnes, 5 heures de jeux offertes chez May Game

– 2ème Place : Goodies offert par Maydo, 4 heures de jeux offertes chez May Game

– 3ème Place : 3 heures de jeux offertes chez May Game

Récompenses de Consolation :

– 4ème Place : 2 heures de jeux offertes chez May Game

– 5ème Place : 1 heure de jeu offerte chez May Game

May Game est fier d’annoncer son partenariat avec Maydo.fr, renforçant ainsi l’impact de cet événement sur la communauté gaming. Nous invitons également les entreprises et structures intéressées à participer au tournoi et à contribuer au CASH PRIZE à nous contacter. Cet événement marque le début d’une nouvelle ère esportive à Mayotte, et nous sommes ouverts aux partenariats pour rendre cette première encore plus mémorable.

Contact pour les Entreprises : E-mail : may.game976@gmail.com – Téléphone : 06.39.65.97.27

Lundi 25 décembre

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 23 décembre à 10h : Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire

13h : Migration

16h : Aquaman et le Royaume perdu

19h : Les Trois Mousquetaires : Milady

Dimanche 24 décembre à 10h : Wish – Asha et la bonne étoile

13h : Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire

16h : Wonka

19h : Aquaman et le Royaume perdu

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 23 décembre à 11h : Migration

14h : Wish – Asha et la bonne étoile

17h : Wonka

20h : Aquaman et le Royaume perdu

Dimanche 24 décembre à 11h : Wish – Asha et la bonne étoile

