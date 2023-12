Bouéni : Suspicion de pollution maritime

Aux dires du Directeur général des services de la mairie de Boueni, Hadel Laoubadi, cette pollution aurait été observée par un riverain, dès ce vendredi matin, aux environs de 8 heures, sur le rivage du village de Hagnoundrou.

Les services communaux ayant fait le nécessaire informatif et procédural, notamment auprès des hautes institutions départementales, cette suspicion de pollution fait d’ores et déjà l’objet de reconnaissances à la fois aériennes et maritimes, en plus d’un protocole de prélèvements à venir « pour caractériser et identifier rapidement ce phénomène ».

Au niveau de ladite commune, un arrêté de circonstance a été pris ce jour, interdisant toutes activités nautiques et baignade en attendant un retour des analyses.

De son côté la préfecture indique la mobilisation « de l’ensemble des services de l’État compétents afin de mener des investigations ».

Notre rédaction ne manquera pas de vous tenir informés.